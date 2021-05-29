Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Futbolcularımızı Türkiye tanıdı
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Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Futbolcularımızı Türkiye tanıdı

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu: Futbolcularımızı Türkiye tanıdı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilmesine rağmen verdiği mücadele ile alkış toplayan Altınordu'da 9'uncu sezonunu geride bırakan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Sezon başında tanınmayan oyuncularımızla finale kadar geldik.

TFF 1'inci Lig Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilmesine rağmen verdiği mücadele ile alkış toplayan Altınordu'da 9'uncu sezonunu geride bırakan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Sezon başında tanınmayan oyuncularımızla finale kadar geldik. Şimdi hepsi tanınıyorlar" dedi.

Katıldığı bir yayında 10 milyon TL değerinde bir takımla Süper Lig'in kapısından döndüklerini söyleyen Hüseyin Eroğlu, "Sezon boyunca 19 öz kaynak futbolcumuza süre verdik. Yarışırken yetiştirdik. Türk futbolunda ismi bilinmeyen birçok futbolcumuzu tanınır hale getirdik. Sezon başında kimsenin ihtimal vermediği finale kadar gittik. Bu anlamda çok başarılıyız. İsimsiz bir çok oyuncu Türk futboluna kazandırmaya devam ediyoruz. Tüm liglerde, A Milli Takım'da ve yurtdışında Altınordu'da yetişmiş veya oynamış oyuncuların olması mutluluk verici" diye konuştu.

Ellerindeki kadroyla sınırları zorladıklarını ifade eden Eroğlu, "Bir inşaat düşünün. Elimizdeki malzeme ile 3 katlı bir ev yapabilirdik. Ama finale kadar çıkarak 10 katlı bir ev için mücadele verdik. Teknik ekibimizle elimizdeki malzemeyi en iyi şekilde kullandık" yorumu yaptı. Finali kaybettikten sonra Fatih Terim, Abdullah Avcı, Mehmet Altıparmak gibi teknik direktörlerin kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Hüseyin Eroğlu, "Şampiyon gibi olduğumuzu söylediler. Mustafa Denizli de Türk futbolunun değerli isimlerinden biri. Maçtan önce kendisini tebrik edip başarı dilemiştim. Maç bitimi bana sarıldı, çok başarılı olduğumu söyledi. Sınırlı kadroyla bunu başarmak güzel bir durumdu. Kaybetsek de güzel bir yıl yaşadık" ifadelerini kullandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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