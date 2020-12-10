Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu 1 puanı önemsedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu 1 puanı önemsedi

10.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:05
Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu 1 puanı önemsedi

TFF 1'inci Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildikten sonra deplasmanda Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, aldıkları 1 puanın önemli olduğunu vurguladı.

TFF 1'inci Lig'de evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenildikten sonra deplasmanda Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, aldıkları 1 puanın önemli olduğunu vurguladı. İzmir temsilcisi, kendisi gibi 24 puanı bulunan lider Keçiörengücü ve bir maç eksiği olan zirve takipçisi Tuzlaspor'un ardından averajla 3'üncü sıraya gerilese de yine zirveye ortak oldu. Teknik patron Eroğlu, "Keçiörengücü yenilgisinden sonra böyle bir maçı oynamak gerçekten hiç kolay değildi" yorumu yaptı.

Adana Demirspor'un kadro kalitesi yüksek, zirveye oynayan bir takım olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Savunma önlemlerini iyi alıp, hızlı hücum geçişleriyle sonuca gitmeyi hedeflemiştik. Metehan'ın golü de bunun sonucunda geldi. Top rakipte daha fazla kalsa da onları gol bölgesinden uzak tuttuk. Adana Demirspor'un risk aldığı bölümlerde maçı lehimize çevirebilirdik. Her şeye rağmen zirvedeki rakibimizden deplasmanda alınan bir puan çok değerli. Bunun kazandıracağı motivasyon ileriyi daha net görmemizi sağlayacaktır" dedi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hüseyin Eroğlu: '1 puan bizim için önemli'
Hüseyin Eroğlu: "1 puan bizim için önemli"
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: 'Başımızı kaldırıp yola devam edeceğiz'
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er: "Başımızı kaldırıp yola devam edeceğiz"
Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: 'İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım'
Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Korkmaz: "İyi futbol oynayarak hakemlerin hatalarını kapatmamız lazım"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Caner Cindoruk Aras Bulut İynemli
Spor Ersun Yanal Şenol Güneş Fatih Terim Kylian Mbappe Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Psg Ateş Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu 1 puanı önemsedi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:31:10. #1.15#
title