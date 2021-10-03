Altınordu tek fire verdi

ALTINORDU, ORDU (DHA) - TFF 1'inci Lig'de evinde Menemenspor'u 1-0 yenerek 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puana ulaşan Altınordu'da sağ bek Rıdvan Koçak cezalı duruma düştü. Kırmızı-lacivertlilerin deneyimli oyuncusu eski takımına karşı 13'üncü dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle toplamda 4 sarı karta ulaştı. Rıdvan, milli maç arasından sonra deplasmanda oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Menemenspor müsabakasında sakatlanarak 84'üncü dakikada yerini Yusuf Can'a bırakan Rıdvan'ın sağlık durumu ise hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bu arada İzmir ekibinde hafif bir sakatlık yaşayan forvet Enis Destan, Ümit Milli Takım'a katıldı. Ay-yıldızlılar, 12 Ekim Salı günü Kazakistan U21 Milli Takımı ile deplasmanda 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçında karşılaşacak.