Altınordu stoper bekliyor
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Altınordu stoper bekliyor

Altınordu stoper bekliyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp cumartesi günü evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu, stoper arayışlarına başladı.

TFF 1'inci Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalıp cumartesi günü evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu, stoper arayışlarına başladı.

Bu sezon birçok futbolcuyla yollarını ayırıp az sayıda takviye yapan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun defansa mutlaka takviye istediği bildirildi. Yönetimin de Tuzlaspor karşılaşmasının ardından Eroğlu'nun isteğini yerine getireceği kaydedildi. İzmir ekibi Tuzlaspor'la geçen sezon oynadığı 2 maçın 1'ini kazanırken, 1'ini kaybetti. İzmir'deki müsabaka 3-2 Altınordu'nun üstünlüğü ile sonuçlanırken; kırmızı-lacivertliler, İstanbul'da ise rakibine 4-1 kaybetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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