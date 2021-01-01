Altınordu son hafta Balıkesir sınavında
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Altınordu son hafta Balıkesir sınavında

01.01.2021 11:29 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:33
Altınordu son hafta Balıkesir sınavında

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynadığı son 2 maçında Giresunspor'a 2-0, Tuzlaspor'a 4-1 yenilerek liderlik koltuğunda zirvede götürdüğü sezonda Play-Off hattından çıkan Altınordu, yarın ilk yarının son haftasında evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda oynadığı son 2 maçında Giresunspor'a 2-0, Tuzlaspor'a 4-1 yenilerek liderlik koltuğunda zirvede götürdüğü sezonda Play-Off hattından çıkan Altınordu, yarın ilk yarının son haftasında evinde Aydeniz Et Balıkesirspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Alper Çetin düdük çalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 

İzmir ekibinde koronavirüse yakalanan Hüsamettin, Muzaffer, Ahmet Dereli, Muhammed, Burak İnce, Yusuf Can ve Yiğit Emre'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Furkan Çil, Ufuk ve Yiğithan ile kırmızı kart cezalısı Kahraman forma giyemeyecek. Ligde 27 puanla 8'inci sırada yer alan Altınordu, son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen 15 puanlı 15'inci sıradaki Balıkesirspor'u yenerek ilk yarıyı 30 puanla tamamlamayı hedefliyor. Altınordu'nun sahaya Erhan - Furkan Metin, Sinan, Yusuf Yalçın, Polat, Birhan, Oğulcan, Hüseyin Altuğ, Ahmet İlhan, Metehan, Enis 11'iyle çıkması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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