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Altınordu siftah peşinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu siftah peşinde

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla 16'ncı sırada yer alan Altınordu, milli ara sonrası yarın evinde aynı puanla bir basamak üstünde yer alan Bursaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak 1 puanla 16'ncı sırada yer alan Altınordu, milli ara sonrası yarın evinde aynı puanla bir basamak üstünde yer alan Bursaspor karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Alper Çetin yönetecek. Maçın biletleri VIP 100, numaralı tribün 30 TL olarak belirlendi.

İzmir ekibinde sakatlığı bulunan sağ kanat Şeref ile kırmızı kart cezalısı orta saha oyuncusu Muzaffer forma giyemeyecek. Ağrıları olan ön libero Kürşad'ın durumu maç saatinde netleşecek. Kırmızı-lacivertlilerde transfer döneminin son günlerinde takıma katılan yeni transferlerden sağ bek Rıdvan ile stoper Volkan şans verilmesi halinde ilk kez görev alacak. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 3 puan için mücadele edeceklerini söyledi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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