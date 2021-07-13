Altınordu sezonu gençlerle açtı
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Altınordu sezonu gençlerle açtı

Altınordu sezonu gençlerle açtı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına genç ağırlıklı geniş kadrosuyla başladı.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu, yeni sezon hazırlıklarına genç ağırlıklı geniş kadrosuyla başladı. Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde topbaşı yapan kırmızı-lacivertliler, 31 kişilik kadrosuyla çalışmalara start verdi. İzmir ekibinde teknik heyetin sezon başlamadan hemen önce nihai kadroyu belirleyeceği bildirildi. Geçen sezonki kadrosundan 8 oyuncusuyla yollarını ayırıp, dış transferde sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere'yi kadrosuna katan Altınordu'nun altyapıdan yapılan takviyelerle 24.3 olan yaş ortalaması 21.8'e düştü.

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın da yer aldığı sezon açılışında konuşan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, ligde yeni sezonun zorlu geçeceğini ancak yine başarılı olacaklarına inandıklarını ifade ederek, "Bu sezon ligde Süper Lig'den düşen 4 takım var. Bütçe gücü yüksek rakiplerimiz olacak. Yeni sezonda yine Play-Off'u zorlayıp, yeni oyuncuları vitrine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Öte yandan Altınordu'da genç orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik'e kulübe verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür edildi. Hollanda'nın Fortuna Sittard takımıyla anlaşan 18 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta sözleşme imzalaması bekleniyor.


Altınordu sezonu gençlerle açtı
Altınordu sezonu gençlerle açtı
Altınordu sezonu gençlerle açtı
Altınordu sezonu gençlerle açtı
Altınordu sezonu gençlerle açtı
Altınordu sezonu gençlerle açtı
Altınordu sezonu gençlerle açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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