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Altınordu seri peşinde

Altınordu seri peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Kocaelispor'u 3-2 yenen Altınordu yarın 18'inci hafta mücadelesinde Balıkesirspor'un konuğu olacak.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde evinde 2-0 geriye düştüğü maçta Kocaelispor'u 3-2 yenen Altınordu yarın 18'inci hafta mücadelesinde Balıkesirspor'un konuğu olacak. Balıkesir Atatürk Stadı'nda Caner Ak'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 19.00'da çalacak. Konuk Altınordu'da cezalı futbolcular golcü Enis Destan ile kanat Ahmet İlhan Balıkesir'de forma giyemeyecek. Bu sezon deplasmanlarda hiç galibiyet alamayan Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, seri başlatacaklarına inandığını söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Kocaelispor karşılaşmasında çok değerli bir galibiyet aldık. Bunun devamı gelmeli. Devre arasına kadar iki maçımız kaldı. Bu maçlarımızı kayıpsız geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.


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