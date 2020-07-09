Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatında sona doğru
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Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatında sona doğru

Ordu Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali inşaatında sona doğru
09.07.2020 14:01 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:36

Ordu Büyükşehir Belediyesince inşa edilen Altınordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki çalışmalarda son aşamaya gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde, çevre yolunun hemen kenarında inşa edilen terminalin hizmete açılması yönünde sıkı bir çalışmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Toplam terminal alanı 22 bin metrekare olan proje içerisinde 28 peron, 9 midibüs ve 98 ilçe ve köy minibüsleri için park alanı, 11 araçlık ticari taksi parkı, 50 araçlık misafir otoparkı ile terminal binası içerisinde 20 firma odasının yer aldığı aktarılan açıklamada, yeni ve çağdaş teknoloji ile inşa edilen terminalin tavanına yerleştirilen standardı yüksek güneş panelleri ile elektrik üreterek kendi kendine yeten bir bina özelliğini de taşıdığı vurgulandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, terminal binası içerisindeki taş döşeme işlerinde sona gelindiğini ifade etti.

Bina içerisindeki cam korkuluklar, aydınlatma elemanlarının montajı ile terminal alanının asfalt işlerinin kaldığını anlatan Alp, şunları kaydetti:

"Yine Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerimiz asfaltın yanı sıra terminal çevresindeki 25 metrelik duvarın imalatını ve boyama işlemini de gerçekleştirecek. İhale kapsamındaki inşaat işlerini ay sonuna tamamlamayı amaçlıyoruz. Kent merkezindeki günlük trafik yoğunluğunu azaltacak proje, şehirler arası ulaşımda da modern bir tesis olarak hizmete sunulacak."

Kaynak: AA

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