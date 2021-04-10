Altınordu savunmada dağıldı
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Altınordu savunmada dağıldı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor
Altınordu savunmada dağıldı

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olunca hem 10 haftalık namağlup serisi sona eren hem de Süper Lig yarışında bitime 5 maç kala yara alan Altınordu, son 2 maçta sergilediği savunma performansıyla sınıfta kaldı.

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TFF 1'inci Lig'de deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne 5-3 mağlup olunca hem 10 haftalık namağlup serisi sona eren hem de Süper Lig yarışında bitime 5 maç kala yara alan Altınordu, son 2 maçta sergilediği savunma performansıyla sınıfta kaldı.

Bu mağlubiyetle 5'inci sıradaki yerini korumasına rağmen 52 puanda kalan İzmir temsilcisi, son 5 haftaya girilirken ilk 2 şansını zora sokup, Play-Off hattındaki yerini de tehlikeye attı. Geçen hafta evinde Eskişehirspor'u 6-3 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, Başkent'ten 5-3'lük yenilgiyle dönerek son 2 karşılaşmada kalesinde 8 gol gördü. Defans oyuncuları Sinan'ın sakat, Yusufcan'ın cezalı olması da Altınordu'nun savunmada bocalamasına neden oldu.

"Savunma hatamızdan dolayı 2 tane çok kötü gol yedik" diyen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İkinci yarı skoru çevirip oyuna ortak olmak istiyorduk. Baktığımızda yenilen 5 gol de savunmada yaptığımız bireysel hata ve arka tarafın yaptığı uyumsuzluktan dolayı" şeklinde konuştu.Eroğlu, skoru 4-3 getirerek bir reaksiyon gösterdiklerini ve bunun salı günü iç sahada oynayacakları Adana Demirspor maçı öncesi kendileri için motivasyon kaynağı olacağını sözlerine ekledi.Öte yandan maçın başında sol ayak bileğinin burkulması nedeniyle oyundan alınan forvet Ahmet Dereli'nin durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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