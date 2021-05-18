Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman? Altınordu Yılport Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda?
Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off etabında yarı final heyecanı devam ediyor. Altınordu - Samsunspor maçıyla sürecek olan heyecana az bir süre kaldı. Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman? Altınordu Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda?
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak Altınordu-Yılport Samsunspor karşılaşmasında hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Ligde normal sezonu 6. sırada bitiren Altınordu'nun rakibi Yılport Samsunspor, Süper Lig'e direkt yükselme şansını averajla kaybetmişti. Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman? Altınordu Yılport Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda?
ALTINORDU - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Altınordu ile Yılport Samsunspor, 18 Mayıs Salı günü saat 18.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşacak. Maç TRT ekranlarından naklen yayınlanacak.
İki takım arasında bu sezon oynanan karşılaşmalar 1-1 ve 0-0 eşitlikle tamamlandı. Müsabakanın rövanşı 22 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.