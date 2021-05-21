Altınordu, Samsun'da final arıyor
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Altınordu, Samsun'da final arıyor

Altınordu, Samsun'da final arıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finali ilk maçında evinde Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu yarın deplasmanda rakibiyle finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finali ilk maçında evinde Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup eden Altınordu yarın deplasmanda rakibiyle finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Galibiyet ve beraberliklerde tur atlayacak kırmızı-lacivertliler, tek farklı gollü yenilgilerde de Samsunspor'u eleyecek. Karadeniz ekibi, 90 dakikada 1-0 üstünlük kurarsa, uzatma dakikaları oynanacak. Ek sürede skor değişmezse seri penaltılar finalisti belirleyecek. Samsun temsilcisi 2 farklı galibiyetlerde finale kalacak.Altınordu'da ilk maçta kırmızı kart gören forvet Hüsamettin Yener, cezalı duruma düşmesi nedeniyle yarı final rövanşında görev alamayacak. İzmir'deki randevuda sakatlanarak oyundan alınan sağ kanat Ahmet İlhan'ın durumunun iyi olduğu ve forma giyebileceği öğrenildi. Ligde averajla ilk 2'nin dışında kalan Yılport Samsunspor'u eleyerek finale yükselmeyi hedefleyen Altınordu, turu geçmesi halinde İstanbulspor - Altay eşleşmesinin galibiyle Süper Lig'e yükselmek için karşı karşıya gelecek. En son 1969-70 sezonunda Süper Lig'de yer alan İzmir temsilcisi hedefe ulaşması halinde 51 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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