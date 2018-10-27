Altınordu Samsun'a Futbol Okulu Açtı

Altınordu Futbol Kulübü, Samsun'a futbol okulu açtı. Bünyesinde 2 yabancı ve 2 Türk antrenör bulunan futbol okulu, eğitimlerine İlkadım ilçesindeki Şampiyon Halı Sahada 3 Kasım'da başlayacak.

Öncelikle Altınordu marka ve alt yapısına güvenerek kayıtlara gösterilen büyük ilgiye teşekkür eden Futbol Okulu İdari Sorumlusu Doğan Mermer, futbol okulunda gerçekleştirecekleri aktiviteler ile ilgili şunları söyledi: "Misyonu, vizyonu ve hedefleri öncelikle iyi birey iyi vatandaş ve daha sonra iyi futbolcular yetiştirmek olan kulübümüzün Samsun ofisi içerisinde çocuklarımız için oluşturduğumuz eğitim sınıfında haftada 1 gün 1 saat İngilizce eğitimi verilecek. Bunun yanı sıra haftanın her günü akşamları eğitim sınıfımızda bulunan projeksiyon vasıtasıyla çocuklarımıza sinema saatleri ve maç izleme organizasyonları düzenleyeceğiz. Ayrıca kitap okuma saatleri, oyun saatleri gibi sosyal aktivitelerle çocuklarımızı evlerde telefonların bilgisayarların ve internetin bağımlısı olmaktan kurtararak daha çok sosyalleşme imkanı sağlamak istiyoruz."

Cumartesi ve pazar günleri Şampiyon Halı Sahada yapacakları antrenmanlara değinen Doğan Mermer,"'Önce Eğlen, Sonra Öğren' sloganıyla çocuklarımıza ilk olarak futbolu sevdirmek istiyoruz. Daha sonra ise yaş gruplarına göre vereceğimiz fiziksel, teknik, taktik ve psikososyal antrenmanlarımızla geleceğin Cengiz, Çağlar, Barış ve Berkelerini yetiştirmek istiyoruz" dedi.

Mermer, konuşmasının sonunda tüm velilere de şöyle bir çağrıda bulundu: "Çocuklarınızı spora yönlendirin. Ekranla değil, akranla büyüsün." - SAMSUN