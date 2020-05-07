Altınordu sahaya iniyor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği hazırlıklarına liglerin başlangıç tarihinin netleşmesiyle hafta başında toplanarak kaldığı yerden devam edecek.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği hazırlıklarına liglerin başlangıç tarihinin netleşmesiyle hafta başında toplanarak kaldığı yerden devam edecek.

Kırmızı-lacivertliler, Selçuk'taki İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde pazartesi günü saat 12.00'de bir araya gelecek. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından futbolculara, teknik heyete, yöneticilere ve kulüp personeline koronavirüs testi yapılacak. İzmir temsilcisi akşam saatlerinde 8 sahası bulunan tesiste talimatlara ve sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenmanlara yeniden başlayacak. Takım otobüsü ve Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi tekrar dezenfekte edilecek. Liglerin yeniden başlayacağı 12 Haziran'a futbolcuların dış dünyadan izole edileceği kaydedildi. Altınordu'da seyahat kısıtlaması nedeniyle bir süredir ailelerinin yanında il dışında olan Ravil, Burak, Yusuf, Mertcan, Muzaffer ve Onur özel izinle kamp merkezine döndü. Atakan, Kemal ve Batuhan yarın takıma dönecek. Diğer futbolcular ise pazartesi günü kadroya dahil olacak. Altınordu, 25 kişilik kadrosuyla hazırlıklarına yeniden başlayacak.

Kaynak: DHA