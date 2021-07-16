Altınordu sağlık kontrolünden geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu sağlık kontrolünden geçti

Altınordu sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz'da başlayan Türkiye'nin köklü kulüplerinden Altınordu'nun futbolcuları ve teknik heyeti, 2021-2022 sezonu öncesi kulübün sağlık sponsoru olan Medicana International İzmir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

Yeni sezon hazırlıklarına 12 Temmuz'da başlayan Türkiye'nin köklü kulüplerinden Altınordu'nun futbolcuları ve teknik heyeti, 2021-2022 sezonu öncesi kulübün sağlık sponsoru olan Medicana International İzmir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu'nun futbolcuları ve teknik heyeti yeni sezon öncesi rutin olarak gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve diğer branşlarda muayeneleri ile EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri Medicana International İzmir Hastanesinde gerçekleştirildi.

Özellikle bünyesinden yetişen futbolcularla adından söz ettiren Altınordu'nun 2021-2022 sezonu boyunca tüm sağlık ihtiyaçları için Medicana International İzmir Hastanesi sponsor olmuştu. - İZMİR

Altınordu sağlık kontrolünden geçti
Altınordu sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
TFF: 'Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız.'
TFF: "Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ersin Tatar Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Balotelli Mustafa Er Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altınordu sağlık kontrolünden geçti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 11:34:53. #1.16#

title