Altınordu Play-off'u Yine Averajla Kaçırdı

Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 1-1 berabere kalan Altınordu, play-off şansını geçen sezon olduğu gibi yine averajla kaybetti.

Altınordu, sezonu 53 puanla tamamladı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'le aynı puana sahip olmasına rağmen üç takımın kendi aralarında yapılan maçlara bakıldığında İzmir temsilcisi bu iki ekibin ardından 7. sırada yer aldı.

İzmir temsilcisi, geçen yıl da play-off'u averajla kaybetmişti. Göztepe ve Giresunspor'la sezonu 53 puanla bitiren Altınordu, yine rakiplerinin gerisinde kalmış ve sezonu 7. sırada tamamlamıştı.

Altınordu, 2014-2015'te de play-off'a yükselen 55'er puanlı Samsunspor ve Antalyaspor'un 1 puan gerisinde play-off dışında kalmıştı.