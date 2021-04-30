Altınordu play-off aşkına
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu play-off aşkına

Altınordu play-off aşkına
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Altınordu yarın evinde hiçbir iddiası bulunmayan Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik alarak Play-Off hattındaki yerini tehlikeye sokan Altınordu yarın evinde hiçbir iddiası bulunmayan Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Ligde 54 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu, son haftaya 2 puan gerisinde yer alan 7'nci sıradaki Ankara Keçiörengücü'nün önünde girmeyi hedefliyor.

Kırmızı-lacivertliler, Tuzlaspor'u İzmir'den eli boş gönderip ilk 6'daki yerini korumak istiyor. İzmir temsilcisinde sarı kart cezalısı Enis, sakatlıkları süren Ahmet Dereli ve Şeref forma giyemeyecek. İyileşen Sinan, Yusufcan ve Ufuk ise görev yapabilecek. Omzu çıkan Yusuf Yalçın'ın durumu da maç saatinde netleşecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
Fazıl Say: En çok Ali Koç'un kahrolduğunu hissediyorum
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
Fatih Terim'den TFF'ye gönderme: Başka konularda karar alamayanları jet hızıyla tepki vermesinden ötürü tebrik ediyorum
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Newton kanunları kadar kesin gerçek var, küme düşme gerçektir ve olacaktır
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Hande Erçel Meral Kaplan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Ali Tandoğan Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınordu play-off aşkına - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 12:35:48. #1.14#

title