Altınordu Osmanlıspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Altınordu futbol takımı TFF 1.Lig'in 22. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu antreman sonrasında takımın genel durumu ve devre arası transferleri hakkında açıklamalarda bulundu. Klubün devre arası transferlerinden Metehan Mimaroğlu takıma alıştığını ve play-off hattını zorlayacaklarına inandığını belirtti.
14.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:19
Altınordu futbol takımı TFF 1.Lig'in 22. haftasında oynayacağı Osmanlıspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu antreman sonrasında takımın genel durumu ve devre arası transferleri hakkında açıklamalarda bulundu. Klubün devre arası transferlerinden Metehan Mimaroğlu takıma alıştığını ve play-off hattını zorlayacaklarına inandığını belirtti.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI