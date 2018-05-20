Altınordu Okan'ı Bekliyor

ALTINORDU, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Gazişehir Gaziantep forma giyen eski oyuncusu Okan Derici'ye olan ilgisini sürdürüyor. Spor Toto 1'inci Lig'de dün Play-Off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a penaltı atışlarıyla yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Gaziantep ekibinde orta saha oyuncusu Okan yarı final ve final maçlarında forma şansı bulamadı. Tecrübeli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Gaziantep temsilcisinden ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. İzmir ekibinde 2016-17 sezonunun ikinci yarısında görev alan 25 yaşındaki futbolcu 16 maçta attığı 5 golle alkış toplamıştı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun eski öğrencisini tekrar takımında görmek istediği kaydedildi. - İzmir