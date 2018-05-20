Altınordu Okan'ı Bekliyor
ALTINORDU, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Gazişehir Gaziantep forma giyen eski oyuncusu Okan Derici'ye olan ilgisini sürdürüyor.
ALTINORDU, Spor Toto 1'inci Lig ekibi Gazişehir Gaziantep forma giyen eski oyuncusu Okan Derici'ye olan ilgisini sürdürüyor. Spor Toto 1'inci Lig'de dün Play-Off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a penaltı atışlarıyla yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Gaziantep ekibinde orta saha oyuncusu Okan yarı final ve final maçlarında forma şansı bulamadı. Tecrübeli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Gaziantep temsilcisinden ayrılmayı düşündüğü iddia edildi. İzmir ekibinde 2016-17 sezonunun ikinci yarısında görev alan 25 yaşındaki futbolcu 16 maçta attığı 5 golle alkış toplamıştı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun eski öğrencisini tekrar takımında görmek istediği kaydedildi. - İzmir
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