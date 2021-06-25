Altınordu Oğulcan'a bedel biçti
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Altınordu Oğulcan'a bedel biçti

Altınordu Oğulcan'a bedel biçti
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alan ön libero Oğulcan Ülgün'ün bonservis bedelini 5 milyon TL olarak belirledi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde yer alan ön libero Oğulcan Ülgün'ün bonservis bedelini 5 milyon TL olarak belirledi. Kırmızı-lacivertli takımda ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan 23 yaşındaki futbolcu ile Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve İttifak Holding Konyaspor'un ilgilendiği öğrenildi. İzmir ekibinin oyuncunun bir sonraki transferinden pay alma şartı koştuğu da ifade edildi. Son 5 sezonda A takımda görev yapan Oğulcan, geçen sezon 31 maçta oynayıp, 2 gol kaydetti. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç ön libero, Ümit Milli Takım'da da görev aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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