Altınordu'nun yeni yıldız adayı Yiğit Emre TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, altyapıda forma giyen Yiğit Emre Çeltik'in yıldız adayı futbolculardan biri olduğunu söyledi.

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da başkan Seyit Mehmet Özkan, altyapıda forma giyen Yiğit Emre Çeltik'in yıldız adayı futbolculardan biri olduğunu söyledi. Başkan Özkan, Yiğit Emre'nin de Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü gibi ileride ülkemizi Avrupa'da temsil edeceğine inandığını dile getirdi. Forvet arkası pozisyonunda görev alan 17 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon A takımda forma şansı bulması bekleniyor. Yiğit Emre, alt yaş gruplarında 30 kez milli formayı terletti.

İzmir temsilcinde 2019 yaz döneminde 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Yiğit Emre, önceki yıl iyi ilişkiler kurulan Alman ekibi Bayern Münih'in altyapı takımıyla antrenmana çıkma deneyimi yaşadı. Bir süre önce kasığından sakatlık yaşayan genç yıldız adayı, tedavi sürecinde yaşam tecrübesi kazanması için kulüp tarafından şubat ayında Belçika'ya gönderildi. Genç oyuncu, burada Westerlo forması giyen eski Altınordulu kaleci Berke Özer'in misafiri oldu.

Kaynak: DHA