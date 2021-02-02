Altınordu'nun yeni prensi Enis
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Altınordu'nun yeni prensi Enis

02.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:49
Altınordu'nun yeni prensi Enis

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun forvet oyuncusu Enis Destan, Bursaspor deplasmanında bu sezon 3'üncü kez gol atma başarısı gösterirken, genç golcü ilk defa takımına puan kazandırmanın sevincini yaşadı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun forvet oyuncusu Enis Destan, Bursaspor deplasmanında bu sezon 3'üncü kez gol atma başarısı gösterirken, genç golcü ilk defa takımına puan kazandırmanın sevincini yaşadı. 

Daha önce 5-2 kaybettikleri Adanaspor deplasmanında ve 4-1 yenildikleri Tuzlaspor deplasmanında rakip fileleri sarsan ancak buruk sevinç yaşayan 18 yaşındaki santrfor, bu kez 90+5'te Bursaspor'a attığı golle Altınordu'yu 2-1 öne geçirdi ve takımına 3 puan kazandırarak maçın kahramanı oldu. Ligde 1 kez de asist yapan Enis, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atmayı başardı. Genç yıldız adayı, Altınordu altyapısında haksız kazandıkları bir penaltıyı isteyerek dışarı atması nedeniyle iki farklı organizasyonda Fair-Play ödülüne layık görülmüştü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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