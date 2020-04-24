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Altınordu'nun savaşçısı Yasin

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun sezon başında Giresunspor'dan transfer ettiği gurbetçi golcü Yasin Ozan, mücadeleci karakteriyle takıma katkı sağladığını dile getirdi.

24.04.2020 12:53 | Son Güncelleme: 24.04.2020 12:53
Altınordu'nun savaşçısı Yasin

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun sezon başında Giresunspor'dan transfer ettiği gurbetçi golcü Yasin Ozan, mücadeleci karakteriyle takıma katkı sağladığını dile getirdi. Ligde şans bulduğu 19 maçta 1 gol, 2 asistle oynayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarsan Yasin, genellikle teknik ekibin santrfordaki ilk tercihi oldu. Tecrübeli forvet, "Bir santrfor olarak gol sayım az olsa da savaşçı karakterimle takıma katkı sağladığıma inanıyorum. Oyun sistemimiz, daha çok kanat oyuncularının skor üretmesi üzerine kurgulanmış durumda" diye konuştu.

Altınordu'nun A takım-altyapı iş birliğini çok iyi sağladığını da ifade eden 28 yaşındaki Yasin, "Her sezon çok üst düzey oyuncular, A takım düzeyinde forma giyiyor. Oğulcan Ülgün, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan'a; Burak İnce, Ravil Tagir, Onur Taha Takır, Muzaffer Kocaer, Ali Emre Yanar eklendi. Bu sayılar daha da yükselecek. Şuna inanıyorum; bir süre sonra Altınordu A Takımı kadrosunun tamamı akademi patentli oyunculardan oluşacak" yorumunu yaptı.


Kaynak: DHA

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