Altınordu'nun rakibi Ümraniyespor
TFF 1. Lig'de son olarak derbide Altay'a 1-0 mağlup olarak 27 puanla 14. sırada kalan Altınordu, yarın 26. hafta mücadelesinde evinde 36 puanlı 8. basamaktaki Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 1. Lig'de son olarak derbide Altay'a 1-0 mağlup olarak 27 puanla 14. sırada kalan Altınordu, yarın 26. hafta mücadelesinde evinde 36 puanlı 8. basamaktaki Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Caner Ak yönetecek. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 25, misafir kale arkası 20 TL'den satışa sunuldu. Sakatlığı süren ön libero Oğulcan dışında eksiği bulunmayan Altınordu, Play-Off iddiasındaki rakibini yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. İlk yarıda iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Ümraniyespor 4-0 kazanmıştı.ALTINORDU
Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Furkan, Okan, Atakan, Muhammed, Metehan, Yasin
Kaynak: DHA