Altınordu'nun rakibi Tuzlaspor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu'nun rakibi Tuzlaspor

Altınordu'nun rakibi Tuzlaspor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de sezona Ankara Keçiröngücü deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Altınordu yerin evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de sezona Ankara Keçiröngücü deplasmanındaki 1-1'lik beraberlikle başlayan Altınordu yerin evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Kırmızı-lacivertlilerde eksik bulunmazken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu sahadan 3 puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi. Eroğlu, "Evimizde ilk maçımıza çıkacağız, heyecanlıyız. Tuzlaspor iyi bir takım. Biz de maça iyi hazırlandık. Elimizden gelen mücadeleyi sergileyip sahadan mutlu ayrılmak istiyoruz" dedi. İzmir ekibi geçen sezon evinde rakibini 3-2 mağlup ederken, deplasmanda ise Tuzlaspor'a 4-1 kaybetti.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası
Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası
Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
Fenerbahçe ve Galatasaray, yeni kurulacak kadın futbol takımı şubeleri için TFF'ye ortak dilekçe gönderdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Hamid Karzai Süleyman Soylu Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Cimilli İbo Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altınordu'nun rakibi Tuzlaspor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 11:34:38. #1.16#

title