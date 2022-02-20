Altınordu'nun rakibi Bandırmaspor

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda üst üste oynadığı 6 maçı kaybederek düşme hattına demir atan Altınordu yarın evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor karşısında çıkış arayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Müsabakanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu. Ev sahibi ekipte iyileşen stoper Erdi'nin kadroda yer alması bekleniyor.

Ligde 22 puanla 18'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 40 puanı bulunan Play-Off hattındaki rakibini yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Son haftalarda oyunlarını skora yansıtamadıklarını ve bireysel hatalardan maç kaybettiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Sahada doğruları yapıyoruz ancak bir maç kazanmaya başlamalıyız. Ligin boyu kısalıyor. Bandırmaspor karşısında tek hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor