Altınordu'nun Play-Off'ta güveni tam
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Altınordu'nun Play-Off'ta güveni tam

Altınordu'nun Play-Off'ta güveni tam
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk kez ilk 6'ya kalan ve pazartesi günü evinde Yılport Samsunspor'la oynayacağı yarı final ilk maçına odaklanan Altınordu, bu sezon Play-Off hattındaki rakiplerine karşı bir kez bile mağlubiyet yüzü görmedi.

TFF 1'inci Lig'de ilk kez ilk 6'ya kalan ve pazartesi günü evinde Yılport Samsunspor'la oynayacağı yarı final ilk maçına odaklanan Altınordu, bu sezon Play-Off hattındaki rakiplerine karşı bir kez bile mağlubiyet yüzü görmedi. İzmir temsilcisi deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Samsunspor'la evinde 0-0 berabere kalırken, yarı finalin diğer eşleşmesinde karşılaşacak Altay ile İstanbulspor'u ikişer maçta da dize getirdi. Altay'la oynadığı derbileri 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazanan kırmızı-lacivertliler, evinde 1-0 mağlup ettiği İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 yendi.

"Bu sene illa şampiyon olacağız diye iddialı bir kadro kurmadık" diyen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Birçok oyuncumuz Süper Lig'e gitti. Dış transferlerin yanı sıra öz kaynaktan oyuncuları A takıma aldık. Ritmi erken tutturduk, oyun sistemini oturttuk. Sahada her zaman güçlü durduk. Hep yarışın içindeydik, liderliğe kadar çıktık. Önceki sezonlarda geriden gelmek ve yetişmek zor oluyordu. Bu yıl oyunumuzu ve oyuncularımızı geliştirdik. Kaybettiğimiz puanlar olmasa ilk 2 şansımız olacaktı. Oyun sistemimiz ve kurgumuz çok önemli. Planın iyi işlemesiyle Play-Off hedefini yakaladık" dedi.

"BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Play-Off'un kolay olmayacağını dile getiren Hüseyin Eroğlu, "Ben takımıma çok güveniyorum. Sahada ne olursa olsun çok güçlü bir Altınordu olacak. Kazanma adına her şeyimizi ortaya koyacağız. İlk hedefimiz finale kalmak. Sonra Süper Lig'e çıkmak. Samsunspor güçlü ama biz de güçlüyüz. Sahaya çıkıp en güçlü Altınordu'yu izlettireceğiz. Oyuncularım kazanma adına bütün gücünü ortaya koyacak" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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