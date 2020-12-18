Altınordu'nun kupada yüzü gülmüyor

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda deplasmanda Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 mağlup olarak havlu atan Altınordu, son yıllarda olduğu gibi yine kupada erken elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

ZİRAAT Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda deplasmanda Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor'a 3-1 mağlup olarak havlu atan Altınordu, son yıllarda olduğu gibi yine kupada erken elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Kulüp şirketleştikten sonra kupada 2012-13'te Menemenspor'a ilk turda, 2013-14'te Gaziantep FK'ya 3'üncü turda elenen İzmir ekibi, 2014-15'te iki tur geçip gruplara kalmasına rağmen son 16'ya kalamamıştı. 2015-16'da Iğdır Arasspor'a, 2016-17'de 1922 Konyaspor'a, 2017-18'de Kars 36, 2018-19'da ise Pendikspor'a ilk turlarda elenen kırmızı-lacivertliler, geçen sezon 5'inci turda Yukatel Denizlispor'a boyun eğmişti.

Bu sezon 3'üncü turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk olarak evinde Fethiyespor'u 2-1'lik skorla geçen Altınordu, 4'üncü turda koronavirüs vakaları nedeniyle sahaya çıkamayan Çorum FK'yı 3-0 hükmen mağlup ederek tur atlamıştı. Konyaspor karşısında dün Enis Destan'ın golüyle 1-0 öne geçen İzmir temsilcisi, ilk yarısı 1-1 biten maçın son 15 dakikasında yediği gollerle 3-1'lik yenilgiye engel olamadı. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ligde pazartesi günü deplasmanda oynanacak kritik Giresunspor maçını düşünerek yedekleri sahaya sürerken, forma şansı bulan oyuncular deneyimli teknik adamın gözüne girme fırsatını kaçırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ