Altınordu'nun kozu Ahmet İlhan
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Altınordu'nun kozu Ahmet İlhan

Altınordu'nun kozu Ahmet İlhan
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de ilk kez adını yazdırdığı Play-Off'taki ilk maçında yarı finalde salı günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Altınordu'nun en önemli kozlarından biri Ahmet İlhan Özek olacak.

TFF 1'inci Lig'de ilk kez adını yazdırdığı Play-Off'taki ilk maçında yarı finalde salı günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Altınordu'nun en önemli kozlarından biri Ahmet İlhan Özek olacak.

Sezon başında Giresunspor'dan transfer edilen 33 yaşındaki sağ kanat, attığı 10 golün yanı sıra yaptığı 6 asiste takımın skor yükünü sırtladı. İzmir temsilcisinin yaşça en büyük futbolcusu olup, ikinci kaptan olarak da görev yapan Ahmet İlhan, final müsabakalarında genç oyunculara tecrübelerini aktaracak.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Süper Lig yarışında en çok güvendiği isimlerin başında gelen deneyimli forvet, 2018-19 sezonunda Gençlerbirliği ile ilk 2'den Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Süper Lig'de 177 müsabakada 20 gol kaydeden Ahmet İlhan Özek, 1'inci Lig'de 78 maçta 15 kez rakip fileleri sarstı. Kariyerinin en verimli dönemini geçiren tecrübeli oyuncu, hedefinin Altınordu formasıyla gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etmek olduğunu söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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