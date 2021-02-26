Altınordu'nun konuğu Ümraniyespor

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta içinde derbide Altay'ı 3-1 mağlup ederek 4'üncü sıraya yükselen Altınordu yarın evinde 11'inci basamakta yer alan Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak 24'üncü hafta mücadelesinde Burak Pakkan düdük çalacak. Müsabaka TRT Spor'dan yayınlanacak.

Ev sahibi ekipte kırmızı kart cezalısı sol bek Yusuf Can, sağ üst arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen stoper Sinan, tedavisi süren stoper Yusuf Yalçın forma giyemeyecek. Tendonunda da hasar olan Sinan'ın yeniden bir kontrolden geçeceği ve 4-6 hafta arası takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. İyileşen ön libero Oğulcan ise kadroda yer alacak. Ligde son 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan 41 puanlı kırmızı-lacivertliler, son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik alan ve 3 haftadır kalesini gole kapatan 31 puanlı rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. İki takım arasında ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı