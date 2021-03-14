Altınordu'nun konuğu Samsunspor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altınordu'nun konuğu Samsunspor

14.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 14.03.2021 11:52
Altınordu'nun konuğu Samsunspor

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalarak namağlup serisini 7 haftaya çıkaran Altınordu yarın evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalarak namağlup serisini 7 haftaya çıkaran Altınordu yarın evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 26'ncı haftanın kapanış maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak.

Altınordu'da ayak bileğinden sakatlanan sağ kanat Şeref'in riske edilmesi beklenmiyor. Sakatlıktan çıkan stoper Sinan'ın durumu maç saatinde netleşecek. Sarı kart cezası sona eren sağ kanat Ahmet İlhan ise ilk 11'deki yeri alacak. Ligde haftaya 45 puanla 5'inci sırada giren Altınordu, 50 puanla 2'nci sırada yer alan rakibine yenerek ilk 2 iddiasını sürdürmek istiyor. İlk yarıda Samsun'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Esra Erol Müge Anlı Demet Akbağ Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu'nun konuğu Samsunspor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 11:55:02. #1.16#
title