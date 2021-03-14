Altınordu'nun konuğu Samsunspor
Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalarak namağlup serisini 7 haftaya çıkaran Altınordu yarın evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak.
Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la 2-2 berabere kalarak namağlup serisini 7 haftaya çıkaran Altınordu yarın evinde zirve yarışındaki rakiplerinden Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 26'ncı haftanın kapanış maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Altınordu'da ayak bileğinden sakatlanan sağ kanat Şeref'in riske edilmesi beklenmiyor. Sakatlıktan çıkan stoper Sinan'ın durumu maç saatinde netleşecek. Sarı kart cezası sona eren sağ kanat Ahmet İlhan ise ilk 11'deki yeri alacak. Ligde haftaya 45 puanla 5'inci sırada giren Altınordu, 50 puanla 2'nci sırada yer alan rakibine yenerek ilk 2 iddiasını sürdürmek istiyor. İlk yarıda Samsun'da oynanan müsabaka 1-1 sona ermişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı