Altınordu'nun konuğu Menemenspor

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

TFF 1'inci Lig'de 8'inci haftanın açılış maçında Altınordu yarın Menemen spor'u konuk edecek. İki İzmir ekibi arasında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 100, numaralı tribün 30 TL'den satışa sunuldu. Menemenspor taraftarı stadyuma alınmayacak. Tedavisi süren Şeref'in forma giyemeyeceği Altınordu'da kırmızı kart cezası sona eren stoper Yusuf Yalçın, Menemenspor'da ise cezası biten orta saha oyuncusu Alhassan görev yapabilecek. Ligde 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alarak 7 puan toplayan Altınordu 14'üncü sırada, 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgiyle 8 puan toplayan Menemenspor ise 10'uncu basamakta yer alıyor.

ALİ VE AHMET'İN MUTLU GÜNÜ

Altınordu Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ise "Öncelikle Altınordu gibi ülkemizi yurtdışında temsil eden bir markada görev almak son derece gurur verici. Sayın Başkan Özkan ile ilk görüşmemizden bu yana yeni inşa edilecek Altınordu Medya Merkezi'nin kuruluş heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'da Galatasaray çatısı altında geçirdiğim 12 yılın deneyimini kendi şehrimde, ilkeleri olan ve kurumsal anlamda örnek teşkil edecek bir yapıda yansıtacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. En kısa zamanda bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte kırmızı-lacivert armayı Yerelden Evrensele sloganıyla zirveye taşıyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.