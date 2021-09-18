Altınordu'nun konuğu Denizlispor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu'nun konuğu Denizlispor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu'nun konuğu Denizlispor

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilerek yeniden düşme hattına gerileyen Altınordu, yarın Ege derbisinde Denizlispor'u konuk edecek.

TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilerek yeniden düşme hattına gerileyen Altınordu, yarın Ege derbisinde Denizlispor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Mert Güzenge düdük çalacak. Müsabakanın biletleri numaralı tribün 30, VIP 100 TL'den satışa çıktı.

İzmir ekinde kırmızı kart cezalıları Metehan ve Sami kadroda yer almayacak. Denizli temsilcisinde cezası süren Erdal forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Altınordu 4 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. İlk 3 maçını kaybettikten sonra 2'de 2 yapan 6 puanlı Denizlispor ise 11'inci basamakta yer buldu.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

Şenol Güneş'in tazminatı belli oldu! İşte TFF'nin uygun gördüğü ücret

 Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

Son Dakika: Almanya, A Milli Takımımız'la görüşen Stefan Kuntz'u serbest bıraktı

 TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor

TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un kardeşi Halil Altıntop, Milli Takım antrenörü oluyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adnan Menderes Süleyman Soylu
Magazin Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Fatih Terim Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordu'nun konuğu Denizlispor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:26:34. #1.17#