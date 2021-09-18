Altınordu'nun konuğu Denizlispor
TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilerek yeniden düşme hattına gerileyen Altınordu, yarın Ege derbisinde Denizlispor'u konuk edecek.
TFF 1'inci Lig'de hafta içi mesaisinde deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilerek yeniden düşme hattına gerileyen Altınordu, yarın Ege derbisinde Denizlispor'u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak randevuda Mert Güzenge düdük çalacak. Müsabakanın biletleri numaralı tribün 30, VIP 100 TL'den satışa çıktı.
İzmir ekinde kırmızı kart cezalıları Metehan ve Sami kadroda yer almayacak. Denizli temsilcisinde cezası süren Erdal forma giyemeyecek. Ligde oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Altınordu 4 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. İlk 3 maçını kaybettikten sonra 2'de 2 yapan 6 puanlı Denizlispor ise 11'inci basamakta yer buldu.