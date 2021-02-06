Altınordu'nun konuğu Boluspor
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Altınordu'nun konuğu Boluspor

06.02.2021 11:49 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:53
Altınordu'nun konuğu Boluspor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek ilk 6 yarışına tutunan Altınordu, yarın evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u son dakika golüyle 2-1 yenerek ilk 6 yarışına tutunan Altınordu, yarın evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Yasin Kol düdük çalacak. İzmir ekibinde sakatlığı bulunan sağ kanat Ahmet İlhan forma giyemeyecek. İyileşen sol kanat Metehan ile cezası sona eren stoper Yusuf Yalçın forma giyebilecek. Altınordu'nun ara transfer döneminin son gününde Menemenspor'dan kadrosuna kattığı gurbetçi sağ kanat Şeref, görev verilmesi halinde kırmızı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Boluspor'u yenerek çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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