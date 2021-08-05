Altınordu'nun kadrosu dağıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu'nun kadrosu dağıldı

Altınordu'nun kadrosu dağıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon tarihinde ilk kez Play-Off'a kalıp finalde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, 2021-22 sezonu öncesi önemli oyuncularını bir bir kaybetti.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon tarihinde ilk kez Play-Off'a kalıp finalde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, 2021-22 sezonu öncesi önemli oyuncularını bir bir kaybetti. Kırmızı-lacivertli takımda final maçına ilk 11'de çıkan 6 futbolcu ile birlikte toplam 10 oyuncu kulüple yollarını ayırdı. Dış transferde sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ile Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu ile sözleşme imzalayan Altınordu, altyapıdan yetişen gençlerine sarıldı.

İzmir temsilcisi as oyuncularından son olarak olan kaleci Erhan'ı Bursaspor'a gönderirken, takımın bankolarından Sinan Ankaragücü, Kahraman Göztepe, Furkan Çil Ankaraspor, Oğulcan İttifak Holding Konyaspor, Metehan ise Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı. Fazla forma şansı bulamayan isimlerden Emre Nefiz ile Yiğithan Ümraniyespor'a gitti. Yiğit Emre Çeltik, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a transfer oldu. Ufuk ise hünez bir kulüple anlaşmadı.

İki genç profesyonel olduALTINORDU Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitimlerine devam eden genç futbolculardan 2 isimle daha yeni sezona başlarken profesyonel sözleşme imzalandı. Geçen sezon U17 Takımı'nın kalesini koruyan Arif Şimşir ve Mert Furkan Bayram, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen imza töreniyle kariyerlerinin ilk profesyonel sözleşmesini imzaladılar. 

ALFA İdari Direktör Hande Özel ve ALFA İdari İşler Şefi Ahmet Furkan Can da imza töreninde oyuncuların sevinçlerine ortak oldu. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
Galatasaray'dan Oğulcan isyanı: Tahkim Kurulu hemen istifa etmezse savcılığa gidiyoruz
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazını reddetti
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'a ret
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ümit Dündar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Haluk Levent Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altınordu'nun kadrosu dağıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:37:18. #1.14#

title