Altınordu'nun hedefi Play-Off biletini almak
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Altınordu'nun hedefi Play-Off biletini almak

Altınordu'nun hedefi Play-Off biletini almak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan itibaren toplamda 4 kez 7. sırada yer alan ve Play-Off oynama şans elde edemeyen Altınordu, şanssızlığını bu sezon şanssızlığını kırmak istiyor.

TFF 1. Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonundan itibaren toplamda 4 kez 7. sırada yer alan ve Play-Off oynama şans elde edemeyen Altınordu, şanssızlığını bu sezon şanssızlığını kırmak istiyor. Kırmızı-lacivertliler, ligin son haftasında deplasmanda Balıkesirspor'u mağlup etmesi halinde Play-Off'a kalacak.

TFF 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-2 mağlup eden Altınordu, ligin son haftası öncesinde Play-Off potasındaki avantajını sürdürdü. Kırmızı-lacivertliler, 33 hafta sonunda puanını 57'ye çıkararak 6. sıradaki yerini korumuş oldu. İzmir temsilcisi, ligin son haftasında 7. sıradaki Keçiörengücü ile arasında bulunan 2 puan farkın avantajıyla sahaya çıkacak. Altınordu, son haftada Balıkesirspor deplasmanından galibiyetle ayrılması halinde Bursaspor - Keçiörengücü maçının skoruna bakmaksızın Play-Off'a kalmış olacak.

5. kez Play-Off'a yakın

2014-2015 sezonunda TFF 1. Lig'e yükselen Altınordu, bu sezonda ligi 7. sırada tamamlayarak Play-Off'a kalamamıştı. Kırmızı-lacivertliler daha sonra 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını üst üste 7. sırada kapatarak yine Play-Off potasına erişememişti. Toplamda 4 kez Play-Off sıralamasının bir sıra gerisinde yer alan İzmir temsilcisi, 2019-2020 sezonunu 14., 2015-2016 sezonunu ise 10. sırada tamamlamıştı. Altınordu, bu sezon 5. kez yakın olduğu Play-Off'a kalarak şanssızlığını kırmak istiyor.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da Tuzlaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada Play-Off için avantajlı bir duruma geldiklerini belirterek, "Play-Off'ta devam ediyoruz ama sonuçta son hafta kazanmamız gerekiyor. İyi dinlenip Balıkesirspor maçıyla da Play-Off'ta olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. - İZMİR

Altınordu'nun hedefi Play-Off biletini almak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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