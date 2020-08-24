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Altınordu'nun hazırlayıcı takımı Niğde FK'ya alıcı çıkmadı

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, yine başkanlığını üstlendiği 2. Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'nın satışının gerçekleşmediğini açıkladı.

Altınordu'nun hazırlayıcı takımı Niğde FK'ya alıcı çıkmadı
24.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:17

TFF 1. Lig kulüplerinden Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, yine başkanlığını üstlendiği 2. Lig'de mücadele eden Niğde Anadolu FK'nın satışının gerçekleşmediğini açıkladı. Hazırlayıcı takım konusunda açmaza girdiklerini belirten Başkan Özkan, iki sene önce Niğde Belediyespor'u 3 milyon TL borçla aldıklarını söyleyerek, "Birinci yıl genç ve tecrübeli karma takım yaptık. Ligde tutunduk. İkinci yıl bir anlamda U19 takımımızı 2. Lig'de oynattık. Genelde takım oyunu performansımız iyi olmasına rağmen, gol atmayı beceremedik. 28 maçta 21 mağlubiyet aldık. Düştük. Pandemi yetişti, düşme kalktı, sevindik. Ancak ortada bir gerçek vardı. Biz uzun vadeli bir plan düşünürken, Niğde şehrinin insanları takımlarının puan cetvelindeki yerlerinden mutlu değillerdi ve mutlu olmak istiyorlardı. Mutlu olmak herkesi hakkı. Ama mutlu olmak için emek vereceksin. Emeği de planlı, programlı, sistemli vereceksin. Sabredeceksin. Sabrın sonu selamet" ifadelerine yer verdi.

KIZILCABÖLÜKSPOR 1 SENE SONRA

Başkan Özkan şöyle devam etti: "Niğdeli dostlarımıza dedik ki, 2 sene önce kulübü alırken 3 milyon TL vermiştik, 2 sene içinde de 12 milyon TL harcadık. Bu 12 milyonun içinde 8 milyonu yıllık giderler, 4 milyonu fiziki yatırımlar. Biz yıllık giderler kısmını istemiyoruz, sadece fiziki yatırım tutarı 4 milyon, kulübü alırken verdiğimiz 3 milyon olmak üzere toplam 7 milyon TL bedelle alın kulübü, 7 ayda ödeyin. Yok, çıkaramadılar. Sonra Kayserispor talip oldu, onlara da aynı şeyleri söyledik. Onlar da çok istemelerine rağmen, başlarına sıkıntı olacak düşüncesiyle girmediler. Sonuç olarak 1 sezon daha Niğde'deyiz. Niğde hem şehir takımı, hem de bize uzak. Bu nedenle Kızılcabölükspor ile el sıkıştık. 1 sezon sonra hazırlayıcı takımımız Kızılcabölük olacak. Kızılcabölük, Denizli'nin Tavas ilçesinin bir semt takımı. Torbalı'ya 2 saat mesafede. Allah nasip ederse inşallah Niğde'den sezon sonunda 2. Lig'de tutunmuş bir kulüp bırakmış olarak ayrılacağız."KAYNAŞMA SEZONU

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 2020-21 sezonunun A takım, hazırlayıcı takım ve akademinin kaynaşma sezonu olacağını dile getirdi. Özkan, "Evet, bu sezona ait odaklanmamızı A, hazırlayıcı ve U18-19 takımlarımız için kaynaşma sezonu olarak ilan etmiş bulunuyoruz. Palavradan değil, gerçek bir kaynaşma olması için en çok emek sarf edeceklerden 2 kişi, Hüseyin Eroğlu hocamız ve ben olacağız. Takımlarımızın teknik kadroları devamlı olarak sıkı iletişim içinde olacaklar. Antrenmanlarda da birlikte olarak birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunacaklar. Her hafta içinde bu üç takımımız birbirleriyle aramızda maç yapacağız. Genç sporcularımızı devamlı takipte olacağız. Örneğin hazırlayıcı takımımızda üstün performans gösteren bir genç oyuncumuz, ocak ara transfer döneminde A takımımıza seçilebilecek. Hedefimiz, 2022-23 sezonunda A takımımızda özkaynak sistemi oyuncusu süre alma oranı olarak yüzde 50'yi geçmek. Şu anda yüzde 30'dayız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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