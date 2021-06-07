Altınordu'nun gözü kaleci Berke'de
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Altınordu'nun gözü kaleci Berke'de

Altınordu'nun gözü kaleci Berke'de
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in transfer haberlerini heyecan ve merakla takip ediyor.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in transfer haberlerini heyecan ve merakla takip ediyor. İzmir ekibinden 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid'le anılmaya başladı. İspanyol temsilcisinin genç eldiven için 6 milyon Euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise 8.5 milyon Euro istediği iddia edilirken, Altınordu da bu transferin gerçekleşmesi halinde yüzde 20 pay alacak.

Son 2 sezonda Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için Altınordu'da bulunuyor. Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon Euro ödeme yapan Fenerbahçe'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin Euro daha ödemesi gerekiyor. Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon Euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin Euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında Barış Alıcı'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen Berke Özer, alt yaş gruplarında 35 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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