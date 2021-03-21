Altınordu'nun gözü ilk 2'de
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Altınordu'nun gözü ilk 2'de

21.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:37
Altınordu'nun gözü ilk 2'de

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu, ilk 2'den direkt Süper Lig'e yükselmek için çok önemli bir virajı daha döndü.

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 beraberliğin ardından deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Altınordu, ilk 2'den direkt Süper Lig'e yükselmek için çok önemli bir virajı daha döndü. Ligde son 9 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak namağlup 21 puan toplayan 5'inci sıradaki kırmızı-lacivertliler 49 puana ulaşıp, 51 puanı bulunan 2'nci sıradaki Yılport Samsunspor'la arasındaki puan farkını 2'ye düşürdü. İzmir ekibi son 7 haftada Eskişehirspor, Ankara Keçiörengücü (D), Adana Demirspor, Akhisarspor (D), Giresunspor, Tuzlaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor'la (D) karşılaşacak.

Altınordu'da dün İstanbulspor filelerini sarsan iki futbolcudan biri olan ön libero Oğulcan Ülgün, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Oğulcan'a asist yapan sol kanat Ufuk da aynı nedenle milli ara sonrası 4 Nisan'da İzmir'de oynanacak Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlık yaşayan sağ kanat Ahmet İlhan'ın durumu hafta içinde netlik kazanacak. İstanbul deplasmanında üç puandan fazlasını kazandıklarını belirten Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, "Galibiyet, özgüvenimizin artması ve yukarıya doğru bir adım daha yaklaşmak çok önemliydi. Hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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