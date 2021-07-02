Altınordu'nun gözü gençlerde
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Altınordu'nun gözü gençlerde

Altınordu'nun gözü gençlerde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de altyapısından yetişen genç oyuncularının yıldızını parlatarak alkış toplayan Altınordu, yeni sezon öncesi yeni yeteneklerini vitrine çıkarmak için kolları sıvadı.

 

TFF 1'inci Lig'de altyapısından yetişen genç oyuncularının yıldızını parlatarak alkış toplayan Altınordu, yeni sezon öncesi yeni yeteneklerini vitrine çıkarmak için kolları sıvadı. Kırmızı-lacivertlilerde teknik heyet, U19 Gelişim Ligi'nde yarın Antalya'da Adanaspor'a karşı Play-Off çeyrek final maçına çıkacak U19 takımını mercek altında aldı.Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Altınordu U19 takımından A takıma gelecek oyuncular olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Finaller bittikten sonra alttaki bazı oyuncularımız A takımımıza katılacaklar. Bunun planlamasını yapıyoruz. Eksik bölgeleri akademimizden takviye edeceğiz" dedi.

Bünyesinde yetiştirdiği gençleri yıllardır Süper Lig ve Avrupa'ya uğurlayan Altınordu, son olarak Oğulcan Ülgün'ü Konyaspor'a satmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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