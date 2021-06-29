Altınordu'nun gençleri Avrupa yolunda

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı genç futbolcuları Enis Destan ve Burak İnce'ye Avrupa yolu görüldü.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı genç futbolcuları Enis Destan ve Burak İnce'ye Avrupa yolu görüldü.

Geçen sezon gösterdiği performansla takımın gol yükünü çeken ve A Milli Takımı'na kadar yükselen 19 yaşındaki Enis'in Belçika'nın Club Brugge takımına imza atmak üzere olduğu Altınordu'da Burak İnce de Avrupa'da gözde. Brugge'un genç golcü Enis için Altınordu'ya 2.6 milyon Euro (27 milyon TL) gibi önemli bir bonservis bedeli ödeyeceği ve oyuncunun bir sonraki satışından İzmir ekibi'ne yüzde 20 pay vereceği bildirildi. Enis, Belçika'ya giderse Çağlar Söyüncü'den sonra Altınordu'dan direkt Avrupa'ya transfer olan ikinci isim olacak.

Yine kırmızı-lacivertlilerin öz kaynağından çıkardığı Burak İnce için de Galatasaray'ın yanı sıra Almanya ve İspanya'dan ciddi teklifler geldiği vurgulandı. Almanya'dan Bayer Leverkusen, İspanya'dan ise Sevilla'nın 17 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek için Altınordu'nun kapısını çalacağı kaydedildi. Türk ve Avrupa futboluna önemli isimleri kazandıran Altınordu, 2016 yılında defans oyuncusu Çağlar Söyüncü'yü Almanya'nın Freiburg ekibine sattı. A Milli Takım'da da oynayan Çağlar, Freiburg'ta sergilediği performansın ardından Premier Lig'in yolunu tutup 2018'de Leicester City'e imza atarken, bonservisinden ikinci kez para kazanan Altınordu'nun kasasını ikinci kez doldurdu.3 OYUNCU DAHA AVRUPA'DA

Altınordu'da Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra altyapıdan yetişen 3 oyuncu daha Avrupa'da boy gösteriyor. Kırmızı-lacivertlilerden önce 2016'da Başakşehir, ardından 2017'de İtalyan devi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, geçen sezonu Çağlar'ın forma giydiği Leicester City'de geçirdi. İzmir ekibinin 2018'de Fenerbahçe'ye sattığı Berke Özer ve Barış Alıcı, son 2 sezonda Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giydi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış