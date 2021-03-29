Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, A Milli Takım'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, A Milli Takım'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, A Milli Takım'da

Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3 futbolcuda görülen koronavirüs sebebiyle yerlerine yeni isimleri kadroya aldı
Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman
Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman

Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında oynanacak Letonya karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada olağanüstü koşullar sebebiyle 8 futbolcunun kadrodan ayrıldığını açıkladı. Güneş, yaptığı açıklamada Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan'ı kadroya dahil ettiklerini duyurdu.

Ümit Milli Takım formasını 1 kez giyen Enis Destan, bu sezon başında altyapısından yetiştiği Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Altınordu ile bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 10 kez fileleri havalandıran genç golcü, 2 kez de asist yapma başarısı göstermişti. - İZMİR

Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, A Milli Takım'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ali İhsan Su Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Burcu Biricik Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Mesut Bakkal Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, A Milli Takım'da - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:32:36. #1.14#
title