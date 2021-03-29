Altınordu'nun genç yıldızı Enis Destan, A Milli Takım'da

Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında oynanacak Letonya karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada olağanüstü koşullar sebebiyle 8 futbolcunun kadrodan ayrıldığını açıkladı. Güneş, yaptığı açıklamada Altınordu'nun 18 yaşındaki santrforu Enis Destan'ı kadroya dahil ettiklerini duyurdu.

Ümit Milli Takım formasını 1 kez giyen Enis Destan, bu sezon başında altyapısından yetiştiği Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Altınordu ile bu sezon çıktığı 21 resmi maçta 10 kez fileleri havalandıran genç golcü, 2 kez de asist yapma başarısı göstermişti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı