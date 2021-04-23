Altınordu'nun genç yetenekleri Burak ve Enis'e Almanlar talip
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu'nun genç yetenekleri Burak ve Enis'e Almanlar talip

Altınordu'nun genç yetenekleri Burak ve Enis'e Almanlar talip
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu Burak İnce ve forvet Enis Destan ile Bundesliga ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen orta saha oyuncusu Burak İnce ve forvet Enis Destan ile Bundesliga ekiplerinin ilgilendiği öğrenildi. Son iki sezonda A takımda forma giyen 17 yaşındaki Burak ile bu sezon vitrine çıkarılan 18 yaşındaki Enis'i takip eden Alman kulüpleri sezon sonunda teklif sunmaya hazırlanıyor.

Burak'ın 2022 ocak ayında 18 yaşına girmesinin ardından yuvadan uçması beklenirken, Enis'in bu yaz döneminde transfer olabileceği ifade edildi. İzmir temsilcisi bir sonraki transferlerinden pay alma şartı koşacağı iki futbolcudan 5 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor. Enis bu sezon kırmızı-lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 11 gol atıp, 3 asist yaparken, Burak ise 25 maçta 5 kez rakip fileleri sarstı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Pritt'le mi yapıştırdınız!
TFF'nin Cüneyt Çakır'ı tebrik etmek için kullandığı fotoğraf alay konusu oldu: Pritt'le mi yapıştırdınız!
Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu
Schalke küme düşünce taraftarlar tesisi bastı, futbolcular öfkeli grubu sakinleştiremeyince çareyi kaçmakta buldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Toprak Sergen
Spor Muslera Bülent Uygun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınordu'nun genç yetenekleri Burak ve Enis'e Almanlar talip - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 13:42:45. #1.15#

title