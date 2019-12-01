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Altınordu'nun frenleri tutmuyor

Altınordu, TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak kötü gidişatına 'dur' diyemedi.

01.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:58
Altınordu'nun frenleri tutmuyor

, TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup olarak kötü gidişatına 'dur' diyemedi.


TFF 1. Lig'in 13. hafta mücadelesinde Altınordu, Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi. Kırmızı lacivertliler 21. dakikada Anıl Koç'un golüyle öne geçse de üstünlüğünü sadece 7 dakika koruyabildi. Skor 1-1'ken 44. dakikada penaltı kazanan ekibi, penaltıyı gole çeviremezken ikinci yarının başında yediği golle de maçı kaybetti.


Altınordu'nun frenleri tutmuyor


Altınordu ligde 13 hafta geride kalırken bu maçlardan sadece 2'sini kazanabildi. Kalan maçlardan 4 beraberlik 7 mağlubiyet çıkaran kırmızı lacivertliler, deplasman maçlarında ise 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederken galibiyetle tanışamadı. İzmir ekibi, ligde 13 maçta 12 gol atarak Keçiörengücü'nün ardından en az gol atan ikinci takım oldu. Ayrıca yediği 19 golle de +7 averaja sahip olan Altınordu toplamda 10 puan toplayarak düşme hattından kurtulamadı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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