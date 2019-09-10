Altınordu'nun eskişehir uğuru

10.09.2019 10:50

TFF 1'inci Lig'de cumartesi günü konuk edeceği Eskişehirspor'u yenerek ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlayan Altınordu, rakibiyle oynadığı son 5 maçta çok iyi sonuçlara imza attı. Eskişehir'e karşı son yıllarda büyük üstünlük kuran Altınordu, 4 karşılaşmayı kayıpsız geçerken, sadece 1 maçta eşitliği bozamadı. Altınordu, seriye 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında oynanan maçla başladı. Kırmızı-siyahlıları evinde 3-0 yenen İzmir ekibi, 2017-2018'de ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılırken, Eskişehir'de 4-2 galip gelmesini bildi.

Altınordu geçen sezon da Eskişehirspor'u 2 karşılaşmada yendi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 3 puanı 2-0'lık skorla alan Altınordu, Eskişehir deplasanında da yine 4-2 kazandı. Bu periyotta rakip ağlara 13 gol bırakan kırmızı-lacivertliler kalesinde ise yalnızca 4 gol gördü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, milli arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirterek, Eskişehirspor sınavını kayıpsız geçeceklerine inandığını söyledi. Sakat ve idman eksiği olan futbolcuların takıma dönmeye başladığını dile getiren Eroğlu, "Ligde kolay maç yok. Ancak şiddetle 3 puana ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak: DHA