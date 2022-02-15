Altınordu'nun eski başkanı İrfan Keskin, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Altınordu'nun eski başkanı İrfan Keskin, son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Altınordu'nun eski başkanı İrfan Keskin, son yolculuğuna uğurlandı

77 yaşında hayatını kaybeden Altınordu'nun eski başkanlarından İrfan Keskin, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - 77 yaşında hayatını kaybeden Altınordu'nun eski başkanlarından İrfan Keskin, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Altınordu'nun eski başkanlarından İrfan Keskin, bu sabah saatlerinde 77 yaşında hayatını kaybetmişti. Keskin için ikindi namazını müteakip Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İrfan Keskin'in ailesinin yanı sıra eski yönetici arkadaşları, Altınordu Spor Kulübü Derneği yöneticileri ve üyeleri ile sevenleri katıldı. Törenin ardından Keskin'in naaşı, defnedilmek üzere Menderes ilçesinde bulunan Görece Mezarlığı'na götürüldü.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Altınordu'nun eski başkanı İrfan Keskin, son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Altınordu, 15 Temmuz, Cenaze, Spor, Güncel, Haberler

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