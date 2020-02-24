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Altınordu'nun Erzurumspor kabusu

TFF 1. Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve alt sıralardan uzaklaşamayan Altınordu, çarşamba günü konuk edeceği zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı tarihindeki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

24.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:37
Altınordu'nun Erzurumspor kabusu

TFF 1. Lig'de 3 haftadır galibiyet yüzü göremeyen ve alt sıralardan uzaklaşamayan , çarşamba günü konuk edeceği zirve takipçisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a karşı tarihindeki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. ekibi, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 5 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Bu müsabakalarda Erzurum temsilcisi 2 galibiyet alırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. 

Öte yandan Erzurumspor'da forma giyen Murat Uçar ve Yusuf Acer eski takımlarına rakip olacak. Yine eski bir Altınordulu olan Hasan Hatipoğlu ise cezalı olduğu için görev yapamayacak. Bu sezon ilk yarıdaki maçın ardından soyunma odası koridorunda Murat Uçar, Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun üzerine yürümüş, Hüseyin Eroğlu da eski öğrencisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.


- İzmir
Kaynak: DHA
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