Altınordu'nun en yaşlı efsane oyuncusu vefat etti
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Altınordu'nun en yaşlı efsane oyuncusu vefat etti

04.01.2021 12:54 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:58
Altınordu'nun en yaşlı efsane oyuncusu vefat etti

İZMİR'in 1923'te kurulan Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu'nun efsane futbolcularından Matteo Vitali, 98 yaşında yaşlılık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

İZMİR'in 1923'te kurulan Cumhuriyet'le yaşıt kulübü Altınordu'nun efsane futbolcularından Matteo Vitali, 98 yaşında yaşlılık nedeniyle hayata gözlerini yumdu. İtalyan bir ailenin çocuğu olan 19 Kasım 1922 İzmir doğumlu Vitali, 1942-58 yılları arasında 16 yıl Altınordu formasını terletti. Kırmızı-lacivertliler, Vitali'nin vefatıyla Sait Altınordu'nun takım arkadaşı da olan en yaşlı Altınordulu futbolcusunu kaybetmiş oldu. Attığı goller nedeniyle, "Endaksi (Tamam) Vitali" lakabıyla anılan Matteo Vitali'nin cenazesi cuma günü saat 11.00'de Karşıyaka Soğukkuyu Hristiyan Mezarlığı'nda yapılacak törenle toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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