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Altınordu'nun çıkışı İzmir'de

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu'nun çıkışı İzmir'de

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 5 mağlubiyet alarak 10 puanla düşme hattında 18'inci sıraya çakılan Altınordu, ilk yarının son 5 maçında iç saha avantajını kullanarak düşme hattından sıyrılmaya çalışacak.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste 5 mağlubiyet alarak 10 puanla düşme hattında 18'inci sıraya çakılan Altınordu, ilk yarının son 5 maçında iç saha avantajını kullanarak düşme hattından sıyrılmaya çalışacak. İzmir temsilcisi, bu periyotta rakipleriyle 4 kez Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşılaşıp, sadece 1 defa deplasman sınavına çıkacak. Altınordu, seyircisi önünde toplayacağı puan ve puanlarla çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Evinde art arda Ankaragücü ve Yılport Samsunspor'la karşılaştıktan sonra 16'ncı haftayı bay geçecek Altınordu, daha sonra Kocaelispor'u ağırlayacak. Kırmızı-lacivertliler, Balıkesirspor deplasmanının ardından Beypiliç Boluspor'u konuk ederek ilk yarıyı noktalayacak. Deplasmanda oynadığı 7 maçta 6 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak dış sahadan 1 puan çıkaran Altınordu, evinde ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle 9 puan topladı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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