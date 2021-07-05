Altınordu'nun Cengiz Ünder gururu
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Altınordu'nun Cengiz Ünder gururu

Altınordu'nun Cengiz Ünder gururu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın Altınordu patentli sol kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in İtalyan kulübü Roma'dan Fransız ekibi Olimpique Marsilya'ya transfer olması kırmızı-lacivertli kulübü hem gururlandırdı hem de heyecanlandırdı.

 

A Milli Takım'ın Altınordu patentli sol kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in İtalyan kulübü Roma'dan Fransız ekibi Olimpique Marsilya'ya transfer olması kırmızı-lacivertli kulübü hem gururlandırdı hem de heyecanlandırdı. İzmir ekibi, ülkemizi İtalya ve İngiltere'den sonra şimdi de Fransa'da temsil edecek 23 yaşındaki eski oyuncusunun transferinden bir miktar kazanç da sağlayacak. Marsilya'nın bu sezon kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyeceği Roma'ya gelecek sezon satın alma bedeli olarak 8.4 milyon Euro vereceği belirtilirken, bu transferden Altınordu da pay elde edecek.

FIFA talimatları gereği, 2012-2016 yılları arasında Altınordu altyapısı ve A takımında top koşturan Cengiz için kırmızı-lacivertliler yüzde 3 ila 5 arası dayanışma katkı payı alacak. İzmir temsilcisi Cengiz'in bu yaz 24 yaşına girecek olması nedeniyle yetiştirme bedeli alma hakkını ise kaybedecek. 2016 yılında Medipol Başakşehir'e, 2017'de ise Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, geçen sezon İngiltere'de kiralık olarak Leicester City'de forma giydi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Cengiz'den şimdiye kadar 4.5 milyon Euro gelir elde ettiklerini açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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